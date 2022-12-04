Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güveli, Benasser, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin Öztürk), Ferreira (Dk. 69 Hakan Yeşil), Hakkı Türker (Dk. 70 Ahmethan Köse), Burak Çoban, Jallow (Dk. 50 Iseka), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 62 Arda Özçimen), Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk. 90 Gottwalt), Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 77 Ali Akman), Kvasina (Dk. 77 Atanga), Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 76 Tuğbey Akgün), Atınç Nukan

Goller: Dk. 4 Ferreira, Dk. 74 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 14 Yasin Öztekin, Dk. 83 Palmer (Göztepe)







ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı.



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