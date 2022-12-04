Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güveli, Benasser, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin Öztürk), Ferreira (Dk. 69 Hakan Yeşil), Hakkı Türker (Dk. 70 Ahmethan Köse), Burak Çoban, Jallow (Dk. 50 Iseka), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 62 Arda Özçimen), Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk. 90 Gottwalt), Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 77 Ali Akman), Kvasina (Dk. 77 Atanga), Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 76 Tuğbey Akgün), Atınç Nukan
Goller: Dk. 4 Ferreira, Dk. 74 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 14 Yasin Öztekin, Dk. 83 Palmer (Göztepe)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı.