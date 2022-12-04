Adanaspor-Göztepe maçının ardından

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, "Üzgünüz kazanamadık ama yine yolumuza devam edeceğiz. Çözmemiz gereken önemli savunma hatalarımızı çözmeye çalışacağız." dedi.

Eyüp Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki galibiyetin üzerine bu hafta da galip gelmek istediklerini söyledi.

Pozisyon üretme noktasında her iki takımın da sıkıntı yaşadığını kaydeden Arın, şöyle konuştu:

"Bu tür maçlarda bu kadar net pozisyonları değerlendiremezsek sıkıntı yaşayacağımız belliydi. Üzgünüz kazanamadık ama yine yolumuza devam edeceğiz. Çözmemiz gereken önemli savunma hatalarımızı çözmeye çalışacağız."







- Göztepe cephesi





Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise deplasmandan puanla dönmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

İkinci yarı çok net pozisyonlar bulduklarını ama değerlendiremediklerini aktaran Özkayımoğlu, şunları ifade etti:

"Altay maçından sonra büyük bir travma geçiren camiamız ve oyuncularımız bu maça hazırlanırken gerçekten elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bu hafta oyun olarak maça yansıdı maalesef. Maçın sonunda kalecimiz Arda yüzde yüzlük bir pozisyonu çıkardı. Bizim buradan puanla ayrılmamızı sağladı. Geçen hafta yaralanan kardeşimiz Mehmet Çakır'a bugün aldığımız puanı hediye ediyoruz. Ona da en kısa sürede sağlık diliyoruz. Camia olarak puanla dönmemiz bizim açımızdan olumlu ama önümüzdeki hafta önemli bir Manisa FK maçı var. Şimdi ona konsantre olacağız."

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