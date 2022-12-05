Adana'da metruk binada yangın çıktı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Irmak Caddesi'ndeki metruk binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden ekipler, iki katlı binanın üst katındaki yangına müdahale etti.

Ekiplerin çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin de inceleme yaptığı binadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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