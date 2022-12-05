Adana'da ses cihazı kullanılarak avlanan 40 saka kuşu doğaya salındı

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ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ses cihazı kullanılarak avlandığı belirlenen 40 saka kuşu doğaya salındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Camili Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, iki kişinin ses cihazı kullanarak saka kuşu avladığını tespit etti.

Ekipler, iki kişinin yakaladığı avlanması yasak olan 40 saka kuşunu korumaya aldı.

Zanlılara idari ceza uygulandı, 40 kuş doğaya bırakıldı.

Ekipler, 3 kuş kafesi ve 2 ses cihazına da el koydu.

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