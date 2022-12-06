Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 23 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan V.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık V.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan ise 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, "terör örgütü üyeliği"nden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

V.Y'nin ihbar üzerine Ceyhan'daki evinde yapılan aramalarda soba içine gizlenmiş 3 molotofkokteyli bulunduğu, ayrıca ikamette molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı ifade edildi.



Sanığın örgütün yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu kaydedilen iddianamede, V.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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