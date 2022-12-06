Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir yayanın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde ismi henüz belirlenemeyen yaya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre yaya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin geldiğini fark edip hızlanıyor. Bu sırada araç duramayarak yayaya çarpıyor. Yaya, çarpmanın şiddetiyle savrulup yere düşüyor.

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