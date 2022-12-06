Adana merkezli 33 ildeki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana merkezli 33 ilde, 125 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 57 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 4 Aralık'ta 55 kişinin yakalandığı Adana merkezli 33 ilde devre mülk sahibi yaşlı kişilerin dolandırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı. Şüphelilerden 12'si savcılıkça salıverilirken, 33'ü de nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada Kocaeli'de yakalanan ve tutuklanan zanlılar arasında yer alan Okan O'nun operasyondan iki gün önce bazı yerel internet haber sitelerinde yer alan röportajında, vatandaşları devre mülk dolandırıcılığına karşı uyardığı ortaya çıktı.

Okan O'nun röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacaklarını belirtiyorlar. Hiçbir devre mülkün fiyatı 1 milyon lira etmez ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. 'Çok para kazanacağım' diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor." ifadelerini kullandığı belirlendi.



Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta Adana merkezli 33 ilde 125 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 55 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlıların, kurdukları paravan şirketlere davet ettikleri kişileri, devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle kandırıp tapu, harç ve sigorta gibi masraflar adı altında para aldıkları belirlenmişti.

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