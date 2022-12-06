Milli rekortmen atlet Kayhan Özer, spor otomobil ve motosikletle yarıştı:

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Milli rekortmen atlet Kayhan Özer, güvenlik önlemleri alınan atletizm pistinde bu sporu sevdirmek ve tanıtmak için yarış otomobili ve motosikletiyle mücadele etti.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yılında erkekler 100 metrede 10.33'lük derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi olan Kayhan, koşu sporunu sevdirmek ve tanıtmak için organizasyon yapmaya karar verdi.

Kayhan Özer, özellikle gençlerin de dikkatini çekebilmek için spor otomobil ve motosikletle aynı anda yarışmayı kararlaştırdı.

Gerekli izinleri ve güvenlik önlemlerini aldıktan sonra milli atlet, 500 beygirlik bir yarış otomobili ve 200 beygirlik bir motosikletle Serinevler Atletizm Pisti'ne çıktı.

Önlemlerin alınmasıyla 60 metrede düzenlenen yarışta, çıkışta Kayhan rakiplerini geride bıraksa da motosiklet ve otomobil milli atleti geçti.

Kayhan'ın spor motosiklet ve otomobile rakip olduğu renkli yarış, dronla kaydedildi.





- "Motor sesi beni çok iyi motive etti"





Kayhan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın heyecanlı geçtiğini, hep insanlarla yarıştığını ancak otomobil ve motosikletle rekabetin farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Çok sayıda organizasyonda dünyanın en hızlı sporcularıyla koştuğunu aktaran Kayhan, "Tokyo Olimpiyatları'nda, Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında, gerçekten dünyanın en hızlı adamlarıyla koşmuştum. Bugün çok farklı... Bu sefer dünyanın en hızlı adamları değil, dünyanın en hızlı makineleri yanımdaydı. Gerçekten bu beni çok farklı etkiledi, ısınırken bile çok değişik hissettim." ifadelerini kullandı.

Milli atlet Kayhan Özer, en çok motosikleti geçmekte zorlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Otomobil de çok iyi bir şekilde kalktı, onun beygir gücünü hissettim. Mesela ben start aldığımda ondan daha hızlı fırlıyordum. Sonrasında o tork ve beygir gücünü, motor gücünü hissettim. Normalde dünyanın en hızlı adamlarıyla yarıştığımda bile en fazla adım sesini duyuyordum. Burada arkadan bir motor sesi geliyor ve beni çok iyi motive etti. Motosikletle yarışımız biraz daha kısa sürdü o daha hızlıydı. Tabii ki ilk çıkışta ben geçtim, 10-20 metre öndeydim, sonrasında motosiklet beni hemen yakaladı. Araba da 40 metreye kadar yarışı sürdürdü, sonrasında beni yakalayıp geçiyordu ama o 40-50 metre boyunca onları biraz zorladım."





- "Makinelerle insanın gücünü karşılaştırmak istedim"





Kayhan, haftada 10 antrenman yaparak formunu korumayı ve başarılarını daha ileri taşımayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten insan vücudunun sınırlarını zorlayan bir sporcuyum. Normal bir insana göre ne kadar hızlı olduğumuzu ve makinelerle insanın gücünü karşılaştırmak istedim. Burada insan vücudunun neler yapabileceğini gördüm. Sporda tabii ki çok branş var, 100 metre yarışma olayını dünya Usain Bolt'la tanıdı. Bu branş dünyanın en hızlı koşan adamını belirleyen bir branş. Aslında bizim branşımız çok zor, bir o kadar da güzel. İnsanlar kıyasıya 100 metrede mücadele ediyorlar. Benim buradaki amacım, insanlar 100 metrede neler yapılabildiğini görsün, ona göre bu spor daha fazla takip edilsin, daha fazla insan ve özellikle çocuklar 100 metre koşucusu olabilsin istiyorum. Neden bir sprinter daha Türkiye'den çıkmasın? Yetenekli çok çocuğumuz var, neden onlar da gelip buralarda derece elde etmesin?"





- Otomobil ve motosikletin sürücüleri, yarışı değerlendirdi





Yarış otomobili sürücüsü Murat Yapru, organizasyonun kendileri için de çok farklı ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kayhan'ın örnek bir sporcu olduğunu anlatan Yapru, "Ben Kayhan'ın bu kadar hızlı olabileceğini hiç düşünmedim. Ani kalkışı çok iyiydi. Ben ilk çıkışta başa baş gideriz diye tahmin ediyordum ama böyle ok gibi çıkması bizi ciddi anlamda şaşırttı. Kayhan süper bir sporcu, çok performanslı bir sporcu. Sporu kesinlikle gençlerimize aşılamak gerekiyor, gerek otomobil sporları gerek koşu olsun, Kayhan gibi gençleri desteklemek ve teşvik etmek gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Motosiklet sürücüsü Ömer Aytop da insanlara sporu ve motosikleti sevdirmek için yarıştığını söyleyerek, "Bir motosiklete karşı bu kadar hızlı çıkış yapacağını hiç beklemiyordum. Hiç böyle bir hızla karşılaşacağımı düşünmezdim. İnsanlar görsün Adana'mızın genç bir rekortmeni var, uluslararası şampiyonlukları olan bir genç. Bizim için de unutulmaz bir gündü." değerlendirmesinde bulundu.

Kayhan Özer'in antrenörü Nuray Sev de yarışın startını verdiğini ve organizasyonun çok heyecanlı geçtiğini belirterek, "Kayhan çok iyi start aldı ve iyi yarıştı. Biz de bu kadarını beklemiyorduk. Burada şu çok önemli; otomobil veya motosiklet fark etmez, insan gücünün ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

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