Adana'da aracında uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, 15 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kullandığı otomobilin ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulduğu, ekiplerce araçta yapılan aramada bagaja gizlenmiş halde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak S.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık S.T, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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