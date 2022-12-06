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Adana'da bir kişi 3 gün önce yanan iş yeri önünde bıçaklanarak öldürüldü

AA

Adana'da bir kişi 3 gün önce yanan iş yeri önünde bıçaklanarak öldürüldü

ADANA (AA) - Adana'da 3 gün önce yanan iş yeri önünde kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde motosiklet bayisi olan Uğur Uca, 3 Aralık'ta çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerine gitti.

Uca, iş yeri önünde bulunduğu sırada yanan motosikletlere dokunan M.T'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyardı.

Bu nedenle Uca ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. M.T, kavgada Uca'yı bıçakla kalbinden yaraladı.

Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Uca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uca'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı ise polislerce gözaltına alındı.

- İş yerindeki motosikletler yanmıştı

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda, 3 Aralık'ta gece saatlerinde müşterilerin kutlama için ateşlediği meşalenin yangına neden olduğu öne sürülmüştü.

Restoranda başlayan yangın, daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçramıştı.

Yangında, Uğur Uca'ya ait bayideki motosikletlerin tamamı kullanılamaz hale gelmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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