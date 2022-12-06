Öğrencileri ücretsiz tıraş eden berber, daha fazla kişiye ulaşmayı istiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, kırsaldaki okullarda eğitim gören öğrencilerin saçını ücretsiz kesen 25 yaşındaki berber, çalışmasını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kara, kırsalda berber bulmakta güçlük çeken öğrenciler için "Tıraşsız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Son olarak Tepecikören Şehit Osman Uçar İlkokulu'nu ziyaret eden Kara, tıraş olmak isteyen çocukların saçını ücretsiz kesip, diledikleri gibi şekillendirdi.

Kara, öğrencilerin mutluluğunun kendisini motive ettiğini belirterek, çalışmasını yaygınlaştırıp daha fazla çocuğa ulaşmayı istediğini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.