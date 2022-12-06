Öğrencileri ücretsiz tıraş eden berber, daha fazla kişiye ulaşmayı istiyor

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, kırsaldaki okullarda eğitim gören öğrencilerin saçını ücretsiz kesen 25 yaşındaki berber, çalışmasını yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kara, kırsalda berber bulmakta güçlük çeken öğrenciler için "Tıraşsız köy çocuğu kalmasın" sloganıyla başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Son olarak Tepecikören Şehit Osman Uçar İlkokulu'nu ziyaret eden Kara, tıraş olmak isteyen çocukların saçını ücretsiz kesip, diledikleri gibi şekillendirdi.
Kara, öğrencilerin mutluluğunun kendisini motive ettiğini belirterek, çalışmasını yaygınlaştırıp daha fazla çocuğa ulaşmayı istediğini anlattı.