Adana'da Pozantı Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı

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ADANA (AA) - Türkiye Jokey Kulübü tarafından Pozantı Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu "Zafer Meydanı" isimli atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı.

Yeşiloba Hipodrumu kum pistte 1900 metre koşusu gerçekleştirildi.

Pozantı Belediye Başkanlığı adına 10 atın katıldığı yarışı "Zafer Meydanı" isimli atıyla jokey Ahmet Çelik birinci tamamladı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yarış atı figürlü ödülü jokey adına Yusuf Özgül'e teslim etti.

Koşuyu, Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit de izledi.



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