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Adana'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

AA

Adana'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da tıra arkadan çarpan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Arif Y'nin kullandığı 01 T 2461 ticari taksi, D 400 kara yolu Yeşiloba Hipodromu önünde aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 51 AG 550 plakalı patates yüklü tırın dorsesine çarptı.

Kazada yaralanan şoför, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpma nedeniyle dorseye sıkışan araç, çekici yardımıyla çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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