Adana'da tırın sürücü yatağında 2 kilo 300 gram kokain bulundu

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ADANA (AA) - Adana'da, sürücü yatağı bölümüne gizlenmiş 2 kilo 300 gram kokain ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğundan şüphelendiği bir tırı takibe aldı.

Ekipler, plakasını tespit ettiği demir yüklü tırı, kent girişindeki uygulama noktasında durdurup narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile aradı.



Köpeğin, aracın kabinindeki şoför koltuğunun arka tarafında bulunan sürücü yatağı bölümüne tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.



Ekipler, buraya gizlenmiş halde 2 kilo 300 gram kokain buldu, sürücü M.Z'yi (35) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Z. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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