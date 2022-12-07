Adana'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı eski karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, 6 Nisan'da Şükriye Gür'ün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan maktulün eski eşi Ü.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 Ocak'ta çiftin anlaşmalı şekilde boşandığı, bir süre sonra Ü.S'nin maktulle tekrar barışmak istediği ve Şükriye Gür'ün de bu duruma olumlu yaklaştığı anlatıldı.

İddianamede, ikilinin hastaneden eve döndükleri ve sonrasında Şükriye Gür'ün cep telefonundaki mesajlar nedeniyle tartıştıkları belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanık Ü.S'nin mutfaktan aldığı bıçakla Şükriye Gür'ü öldürdüğü iddianamede kaydedildi.

Sanığın, olayın ardından bıçakla kendisini de yaraladığı bildirilen iddianamede, Ü.S'nin "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Ü.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, 6 Nisan'da Şükriye Gür'ün evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan boşandığı eşi Ü.S. tutuklanmıştı.

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