Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, öğrencilerle buluştu

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ADANA (AA) - Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, destekleme ve yetiştirme kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Keleş, Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan destekleme ve yetiştirme kursunu ziyaret etti.

Merkezin müdürü Bünyamin Akbulut'tan bilgi alan Keleş, üniversiteye hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Keleş, gazetecilere, eğitime katılanları yüksek öğrenimle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Akbulut da kursiyerlere 2'si rehber 20 öğretmenle hizmet verdiklerini belirterek, "Daha önce Türkiye'deki birçok üniversiteye öğrenci yerleştirmenin gururunu yaşadık. Bu yıl da güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz." dedi.

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