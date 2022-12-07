Seyhan Belediye Başkanı Akay, gazetecilerle bir araya geldi

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ADANA (AA) - Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Akay, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi.

İlçede önceki dönemden yarım kalan çalışmaların tamamlandığını anlatan Akay, "Kaynak israfını hiçbir şekilde kabul etme şansımız yok. Bir tesis yapıldıysa en uygun şekilde kullanılması gerekir. Yapımı devam eden ya da bitirilmiş, ancak kullanılmayan tesisleri ihtiyaca uygun şekilde dönüştürerek hizmete açtık." diye konuştu.

Açtıkları bilgi evlerinde öğrenciler için uygun ders çalışma ortamı oluşturduklarını belirten Akay, ilçe genelinde geri dönüşüm, üretim ve sosyal hizmetler gibi projelerin devam ettiğini kaydetti.



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