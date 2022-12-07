Saimbeyli'de zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlere yönelik denetim yaptı.



Saimbeyli Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerince market raflarındaki ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatları incelendi.



Denetime Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçe, zincir marketlere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Serbest piyasa ekonomisini, devletimizin ortaya koyduğu kuralları, vatandaşlarımızın hoşgörü ve güvenini istismar edenlere hoşgörümüz olmayacak." ifadesini kullandı.



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