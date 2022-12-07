Adana'da 25. insansız yangın gözetleme kulesi hizmete girdi

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ADANA (AA) - Adana'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 25. insansız yangın gözetleme kulesi hizmete başladı.

Anadolu Sigorta, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Adana Orman Bölge Müdürlüğünün Balcalı Orman İşletme Şefliğine insansız yangın gözetleme kulesi yaptırdı.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İlhami Aydın, hizmete başlayan kulenin bulunduğu bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Sigorta'nın Adana'da yaptığı ilk insansız gözetleme kulesinin açılışını yaptıklarını belirtti.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünde insansız gözetleme kulesi sayısının 25'e yükseldiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Orman yangınında en önemli husus, orman yangınlarını erken tespit etmek ve müdahale etmek. Burada kurulan kuledeki kameralardan yangınları görüyoruz, yapay zekayla yangınların koordinatlarını tespit ediyoruz ve alarma geçiyoruz. En yakın ekibimizi buraya göndererek yangının büyümeden söndürülmesini sağlıyoruz."

"Ormanın Gözleri Projesi" kapsamında yapılan kuleyle 5 bin hektar ormanlık alan kesintisiz gözlemlenebilecek.

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