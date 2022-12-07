Adana'da orman gençleştirme çalışması yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 300 hektar alanda orman gençleştirme çalışması yapıldı.

Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğünce, ilçedeki 300 hektar ormanlık alanda, yaşlanarak çürümeye başlamış ağaçlar kesildikten sonra yeni tohumlar atıldı.

Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu, "Elli kiloluk paketlerle bu sezon toplamda 1500 kilogram tohum ekmeyi başardık. Baharda, genç fidanların dünyamıza merhaba demesini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Tohum ekimi yapılan alanlar, tel örgüyle çevrilerek koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.