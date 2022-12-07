Adana'da zincirleme trafik kazasında 1kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, R.E. idaresindeki 63 AEV 567 plakalı tır ile çöp kamyonu, hafif ticari araç ve tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda sıkışan sürücü R.E. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavisi devam eden yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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