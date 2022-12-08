Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Bu diyette tek bir şey yasak! 21 gün sonra bakın neler oluyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 6 Aralık'ta Uğur Uca'yı (33) yanan iş yerinin önünde çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammed K'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Muhammed K'nin ifadesinde, pencere tamircisi olduğunu, 3 Aralık'ta çıkan yangında zarar gören üç iş yeri arasındaki restorana tadilat için gittiğini, yine yangında zarar gören bitişikteki motosiklet bayisini görüp merakı dolayısıyla içerdeki motosikletleri incelediği sırada Uğur Uca'nın kendisine tepki gösterip yanındaki kişilerle darbettiğini ve bu nedenle kavganın çıktığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Muhammed K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda, 3 Aralık'ta gece saatlerinde kutlama için ateşlenen meşalenin yangına neden olduğu öne sürülmüştü.

Restoranda başlayan yangın, daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçramıştı. Yangında, Uğur Uca'ya ait bayideki motosikletlerin tamamı kullanılamaz hale gelmişti. Uca, 6 Aralık'ta yanan iş yerinin önünde bulunduğu sırada içerdeki motosikletlere dokunan Muhammed K'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyarmış bu nedenle ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada bıçaklanan Uca, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı Muhammed K. polislerce gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.