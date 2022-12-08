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ADANA (AA) - Adana'da durdurulan minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, zanlıların kullandığı minibüsü D-400 kara yolunda durdurup arama yaptı.

Araçta 15 düzensiz göçmen yakalanırken, bu kişileri yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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