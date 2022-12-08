ADANA (AA) - Adana'da durdurulan minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, zanlıların kullandığı minibüsü D-400 kara yolunda durdurup arama yaptı.
Araçta 15 düzensiz göçmen yakalanırken, bu kişileri yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.