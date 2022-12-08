Adana'da eski DBP il yöneticisine "PKK/KCK üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi Ş.E, 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.E. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ş.E'nin, 2017-2018 yıllarında DBP Adana il yöneticisi sıfatıyla parti binasında PKK/KCK'nın ideolojisi doğrultusunda eğitim aldığını, PKK üyeliğinden yasal işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu, evindeki aramalarda örgütsel nitelikte belgelerin ele geçirildiğini ve hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ş.E. ise "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Örgütün şehir yapılanmasında yer almadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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