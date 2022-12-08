Çukurova Üniversitesinden öğrenci yemekhanesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama:

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ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi, "Mutfağımızda üretilen ve yemekhanelerimizde sunulan yemeklerin hijyene uygun olmadığına yönelik çıkan haberlerin kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, öğrenci yemekhanesinde çıkan yemeklerle ilgili bazı medya organlarında ve sosyal medyada iddiaların yer aldığı anımsatıldı.

Üniversite yemekhanesinde günde 8-10 bin akademik ve idari personelle öğrenciye hizmet verildiğini belirtilen açıklamada, yemek üretiminin yapıldığı mutfakta hijyen işlemlerinin günlük, ilaçlama işlemlerinin ise belirli periyotlarda gerçekleştirildi ifade edildi.



Üniversite yemekhanesinde öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla hareket edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimize en kaliteli gıdaları son derece düşük ücretle sunabilmek için rektörlüğümüzce olağanüstü çaba sarf edilmektedir. Yemek üretimi, mal kabulünden yemeğin sunumuna kadar titizlikle gerçekleştirilmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan görüntülerin hangi niyetle yayınlandığı bilinmemektedir. Yıllardır yemek üretimi yapılan mutfağımızda böyle bir hadiseyle hiç karşılaşılmamışken, son 10-15 günde sistematik olarak hijyene yönelik negatif görüntülerle karşılaşılmasının hayatın olağan akışına ters olduğu açıktır. Mutfağımızda üretilen ve yemekhanelerimizde sunulan yemeklerin hijyene uygun olmadığına yönelik çıkan haberlerin kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte rektörlük makamınca komisyon marifeti ile inceleme başlatılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili gerek görüldüğü takdirde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."​​​​​​​



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