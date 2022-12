Adana'da "Esentepe Köy Yaşam Merkezi" açıldı

ADANA (AA) - Çukurova ilçesinde Esentepe Köy Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.



Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, merkezin açılışında, özellikle pandemiden sonra kırsal yaşam ve üretimin daha fazla önem kazanmaya başladığını söyledi.

Kırsal alanların desteklenmesinin öncelik taşıdığını belirten Kaya, "Bu kapsamda kırsal alanda, özellikle atıl durumda kalan okullarımızın da köyün hizmetine verilmesi söz konusu oldu. Aklınıza gelecek her alanda kullanabileceğiniz bir alan oluşturuldu. Kırsal alanda bir yaşam merkezi olacak. Buranın bir üretim merkezi olması önceliğimiz. Merkezimizde talep edilen her alanda, istenilen her kursu açmaya hazırız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da yeni köy yaşam merkezleri oluşturma konusunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini aktardı.

Yeni merkezlerin açılmaya devam edeceğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

"Yaşam merkezlerinin temel amacı köyde bulunan genç kızların, erkeklerin kendi ev işlerinin dışında kalan zamanlarını sosyal bir aktivite olarak değerlendirmek. Hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, hem de çocukları okul öncesi eğitim alabilecek. Tarımsal üretime katkı sağlayabilecek alanlarda becerileri, yeni öğreneceği bilgileri onlara vermek ve onları yetiştirmek amacıyla bir yaşam merkezi oluşturduk."

Konuşmaların ardından Esentepe Köy Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ana sınıfı ve halk eğitim merkezi olmak üzere iki dersliğin yer aldığı Esentepe Köy Yaşam Merkezi'nde, mahalle halkının kurslarla üretime katkı sağlamaları ve bölgedeki çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.