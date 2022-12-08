Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi öğrencileri 16 madalya kazandı

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ADANA (AA) - Saimbeyli ilçesindeki Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi öğrencileri, Adana genelinde düzenlenen bilek güreşi ve kros dalındaki yarışmalarda 16 madalya kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Basri Yıldırım da öğretmenleri ve öğrencileri her türlü organizasyonda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Hakan Kılıç da öğrencilerinin başarılarını sürdüreceğine inandığını kaydetti.



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