Kozan'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Faydalı Mahallesi'nde Halil Coşkun'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın, nedeniyle samanlıkta hasar oluştu.









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