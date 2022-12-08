Adana’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana’da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde Hüseyin A, daha önce husumetli olduğu öne sürülen bir kişi ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin A, açılan ateşle ayağından yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





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