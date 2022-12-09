Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa kamyonetin çarpması kamerada

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonetin bir çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Obalar Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen çocuk, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı çocuk, olay yerindeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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