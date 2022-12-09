Adana'da parti binasının kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 kişi adli kontrolle salıverildi

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ADANA (AA) - Adana'da, bir parti binasının kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasının 27 Kasım'da kundaklanmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi yakaladı.



Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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