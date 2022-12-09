AOSB'den Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama

ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, Ceyhan Nehri'nde yaşanan ve balık ölümlerine yol açan kirliliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, kirliliğin bölgedeki tesislerden kaynaklanmadığı belirtildi.

Nehirdeki kirliliğin kaynağının AOSB olmadığını aktarılan açıklamada, "Ceyhan Nehri'ndeki suyun kirli olduğu ve balık ölümlerinin gerçekleştiği tarafımızca tespit edildikten sonra gerekli araştırma yapılmış ve bunun tesislerimizin doğusundan gelen kirli sudan kaynaklandığı tespit edilerek, ilgili idareye durum hızlıca bizzat AOSB Bölge Müdürlüğümüz tarafından bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin kaynağı OSB'miz olmayıp, arıtma tesisimiz mevzuata uygun olarak çalıştırılmakta ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler tarafımızca hassasiyetle alınmaktadır. OSB'miz, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi olmakla birlikte atık su arıtma tesislerimiz de gerek donanımı gerekse teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye'nin en iyileri arasındadır. Arıtma işlemlerinde literatüre uygun kriterleri ve çevreye duyarlılığı ile örnek bir tesise sahibiz. Doğa ve çevreye saygı misyonuyla hizmet veren Adana OSB'mizin, söz konusu kirlilikle en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Rutin tahlillerimiz düzenli olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır. Ceyhan Nehri, Çukurova'da geniş bir delta oluşturup Akdeniz'e dökülmektedir. Dolayısıyla 509 kilometrelik güzergah boyunca her noktadan bu kirliliğin oluşma ihtimali vardır ancak bizim bildiğimiz tek bir şey var ki o da kirliliğin kesinlikle AOSB'mizden kaynaklanmadığıdır."



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