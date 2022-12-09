Feke'de yol yapım çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi ve Feke Belediyesi ekiplerince ilçenin kırsal mahallelerinde yol açma çalışmaları sürüyor.



Ekipler, kış öncesi açtıkları yeni yollara asfalt döktü.

Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.



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