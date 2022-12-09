Rus heyet, Adana'da narenciye bahçelerini ve tesislerini gezdi

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ADANA (AA) - Türkiye'nin en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı yaptığı ülkelerin başında gelen Rusya'dan Adana'ya gelen heyet, narenciye bahçeleri ile paketleme ve işleme tesislerinde incelemede bulundu.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu İhracat ve İthalat İşlemleri Bitki Sağlığı Kontrolü ve Uluslararası İşbirliği Departmanından gelen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'i ziyaret etti.

Daha sonra narenciye bahçeleri ile paketleme ve işleme tesislerinde incelemede bulunan heyete, başta pestisit kalıntısı olmak üzere narenciyenin üretiminden ihracatına kadarki izleme ve değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Tekin, yaptığı açıklamada, Adana'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kentin Rusya'ya ihraç ettiği ürünler arasında narenciyenin ilk sırada yer aldığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında ülkemizde 5 milyon 363 bin ton narenciye üretimi gerçekleştirildi. 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayan narenciye ihracat sezonunda, 2022 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla 9,5 ay devam eden sezonda narenciye ürün grubunda toplam ihracat tutarımız 940 milyon dolar oldu. 2021-2022 yılı narenciye sezonunda en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 45 pay ile Rusya yer aldı. İhracatın sorunsuz olması için üretimden paketlemeye kadar her aşamada denetimler yapılmaktadır."​​​​​​​

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