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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kundaklandığı öne sürülen restoran kullanılamaz hale geldi

AA

Adana'da kundaklandığı öne sürülen restoran kullanılamaz hale geldi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde kundaklandığı iddia edilen restoran kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Alpu Mahallesi'ndeki restoranda yangın çıktığı ihbarı üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, kundaklama olabileceği şüphesiyle olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan, bu restoranda 29 Kasım'da müşteri Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ'ı öldüren E.K. tutuklanmış, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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