Adana'da "Silindir Operasyonu"nda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı

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ADANA (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Adana'da gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si "tefecilik" ile "nitelikli dolandırıcılık ve yağma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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