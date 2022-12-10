Feke'de kurumlar arası voleybol turnuvası yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Feke Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Feke Orman İşletme Müdürlüğü takımları final maçında karşılaştı.

Turnuvada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı birinciliği elde etti.

Takımlara madalya ve kupalarını Feke Kaymakam Vekili Koray Yanıktepe ve Feke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gültekin Güleç verdi.



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