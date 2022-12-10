Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk ile 28 kişiye "terör örgütü" davası

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP il başkanı ve başkan yardımcısı ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan'ın da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 29 sanık hakkında dava açıldı.

PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 28 Haziran'daki Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında Funda Buyruk, Ayşe Irmak, Mehmet Saruhan ve HDP İl Başkanı Mehmet Karakış ile HDP İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya'nın da bulunduğu 37 zanlı hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Ayşe Irmak, Mehmet Saruhan, İlyas Arzu ve Murat Gürbüz ile adli kontrol tedbiri altındaki tutuksuz 25 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 8 kişi ise "kovuşturmaya yer olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, KCK/TDÖ sözcüsü Irmak, HDP İl Başkanı Karakış'ın da aralarında bulunduğu 27 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edilen iddianamede, HDP İl Başkan Yardımcısı Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından, örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Saruhan'ın da "silahlı terör örgütüne üye olma", "kanuna aykırı gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

- Dernekte, PKK adına faaliyet yürütülmüş

Belgeler, görüntü izleme ve tespit ile fiziki takip tutanakları, şüpheli ifade tutanakları, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanıkların terör örgütü adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulundukları, örgütsel toplantılar yaptıkları anlatıldı.

İddianamede, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Binevş Kültür ve Sanat Derneğinin PKK adına örgütsel toplantı, planlama, karar alma, değerlendirme faaliyetleri, örgütsel akademi ve toplanma merkezi olarak kullanıldığı ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Saruhan'ın burada bizzat örgütsel görüşmeler yaptığı belirtildi.

Sanıklardan 3'ünün konuşma kayıtlarına göre Funda Buyruk'un PKK üyeliğinden hakkında adli işlem yapılan M.H.Y'nin referansıyla Seyhan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Seyhan Belediyesine ait Gülbahçesi Mahallesi semt pazarı yanına yapılan ek hizmet binasının 3. katını Funda Buyruk'un "başkan yardımcılığı" yetkilerini kullanarak Binevş Kültür ve Sanat Derneğine tahsis ettiği bildirildi.

Burada örgüte müzahir gençliğin tespiti ve onları kırsal alana kazandırmanın amaçlandığı, legal görünümlü bu derneğin sözde kültür ve sanat faaliyetleri adı altında sokak eylemlerini tekrar hareket geçirme amacıyla genç kitleyi bir araya getirme, ideolojik eğitim verme ve sokak eylemlerine yönlendirme faaliyetlerinde "merkez üs" olarak kullanıldığı, tüm faaliyetlerin de Mehmet Saruhan'a iletildiği iddianamede anlatıldı.

Funda Buyruk'un, sözde PKK sekreteryasına bağlı KCK/TDÖ'nün 5'li yürütmesi altında bulunan siyasi alan yapılanması sözcülüğü yerel yönetimler alanında faaliyet gösterdiği, dernekte Mehmet Saruhan ile örgütsel görüşmeler yaptığı, belediyenin imkanlarını örgüte müzahir derneğe malzeme temini için kullandığı, PKK'nın "değer aileleri"nin belediye bünyesinde çalıştırılması için kendisine iletilen listelere öncelik verdiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, dernekteki faaliyetler öncesinde gizlilik gerekçesiyle tüm cep telefonlarının toplatıldığı, belediye bünyesinden derneğe 500 bin lira tahsis edilmesi amacıyla Funda Buyruk'la görüşüldüğü ve bunun plana bağlandığı belirtildi.

- Ayşe Irmak'ın örgütsel eylemleri iddianamede

İddianamede, KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak'ın Kandil'de ideolojik ve askeri eğitim aldıktan sonra şehir faaliyetlerini yönetmesi adına Türkiye'ye gönderildiği, şehirlerde örgüt adına sözde denetleme faaliyetleri yürüttüğü ve Mehmet Saruhan'ın kendisine bağlı çalıştığı kaydedildi.

Saruhan'ın, örgütsel eylemler için Irmak'tan onay aldıktan sonra harekete geçtiği bildirilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayşe Irmak'ın KCK/TDÖ sözcüsü sıfatıyla Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde terör örgütü PKK/KCK'nın işleyişi, eylem ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptığı, derneğe gelen kişilere örgüt ideolojisini benimsetmeye çalıştığı, örgüt çıkarlarına aykırı hareket edenleri konumu gereği cezalandırma yetkisinin bulunduğunu söylediği, bazı diğer sanıklara dernekte gençleri örgütün ideolojisi doğrultusunda eğitmesi için yetki verdiği, anlaşmazlıkların çözümüne kendisinin karar verdiği ve kentte örgütsel gizli toplantılar düzenleyerek eylem çağrısı yaptığı tespit edilmiştir."

- Kırsala katılımı Mehmet Saruhan organize etmiş

İddianamede, sanık Mehmet Saruhan'ın örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu olarak Binevş Kültür ve Sanat Derneğindeki örgütsel eylemleri diğer sanıklarla organize ettiği ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu anlatıldı.

Mehmet Saruhan'ın kentte örgüt talimatları doğrultusunda ateş yakma ve yolu trafiğe kapatma gibi eylemleri organize ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Saruhan'ın KCK/TDÖ Çukurova bölge sorumlusu sıfatıyla örgütsel eylemler için finans temin ettiği, Binevş Kültür ve Sanat Derneği üzerinden kırsala eleman gönderilmesini organize ettiği, konumu gereği derneğe gelenlere emir ve talimat verme yetkisinin bulunduğu, Seyhan Belediyesine ait Gülbahçesi Mahallesi semt pazarı yanına yapılan ek hizmet binasının 3. katının Binevş Kültür ve Sanat Derneğine tahsis edilmesi konusunda etkin rol üstlendiği, dernekte yapılan etkinliklerle ilgili PKK'nın yürütme konseyine sunulmak üzere rapor hazırladığı, hakkında 'PKK üyeliğinden' yakalama kararı bulunan Z.D'nin Osmaniye'den kırsala katılımını sağladığı, PKK'nın ideolojisini benimsemiş belirli kişilerin Seyhan Belediyesinde işe alınması için faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda sanık V.D'nin maaşının bir kısmını dernek faaliyetleri için istediği, dernek faaliyetlerinde kullanmak için Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı Funda Buyruk'tan 500 bin lira istediği, evinde yasaklı örgütsel içerikli kitapların bulunduğu tespit edilmiştir."

İddianamede, diğer sanıkların da Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde müzik etkinliği adı altında örgütsel faaliyetleri organize ettikleri, "örgütsel bilinci" ayakta tutmak adına çalıştıkları aktarılarak, şu tespitlere yer verildi:

"Elde edilen deliller doğrultusunda sanıkların PKK'nın şehir yapılanması olan ve 'kadro' diye adlandırılan üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu, alınan tedbirler neticesinde azalan sokak eylemlerini tekrar harekete geçirmek amacıyla genç kitleyi bir araya getirmeye çalıştıkları, derneğe gelen gençleri sokak eylemlerine teşvik ettikleri, örgütsel eylemler için derneği 'merkez üs' olarak kullandıkları, dernekteki örgütsel toplantıları belirledikleri tarihte rutin olarak gerçekleştirdikleri, örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle yoğun HTS kayıtlarının tespit edildiği, dijital materyallerinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda görüntü ve fotoğrafların bulunduğu ve fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri dikkate alınarak, sanıkların üzerlerine atılı suçlamalar yönünden ayrı ayrı cezalandırılması talep olunur."

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 28 Haziran'da Adana merkezli operasyonda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan'ın da aralarında olduğu 37 şüpheliyi yakalamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.