Adana'da 7 milyon 290 bin kaçak sigara ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 7 milyon 290 bin kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen tırı takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan araçta 7 milyon 290 bin kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Ç.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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