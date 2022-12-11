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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA

Kozan'da evde çıkan yangın söndürüldü

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Tufanpaşa Mahallesi Mutlu Sokak'taki binanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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