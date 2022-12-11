Kozan'da evde çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Tufanpaşa Mahallesi Mutlu Sokak'taki binanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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