Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Ceren Çağlar Baysal, Hazal Selin Uygur, Lucia, Duygu Düzceler (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Pınar Atasever)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Defne Basyolcu, Fabris, Yaprak Erkek)

Setler: 17-25, 20-25, 14-25

Süre: 76 dakika (25, 27, 24)





ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

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