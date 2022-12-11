BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu:

ADANA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tacize, tecavüze, istismarın her türlüsüne karşıyız, kim yapıyorsa onun karşısındayız." dedi.

Destici, partisinin Seyhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adana İl Kongresi'nde, şehitleri rahmetle, gazileri de saygıyla andığını söyledi.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Destici, "Maalesef PKK'nın siyasi partisi hala mecliste, bir türlü kapatma davası neticelenmedi. Her kürsüye çıktıklarında Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz Türk milletine, bu devletin kahraman ordusuna, polisine, askerine hasılı hepimize saydırmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Destici, HDP'nin Kürt vatandaşları istismar ettiğini belirterek, "HDP'lilerin ortak özellikleri, Kürtlük ya da Kürt savunuculuğu değil, tam tersine vatan, devlet, Kürt, Türk, Çerkes, Boşnak yani bu millet düşmanlığı, emperyalistlerin uşaklığı, inançsızlık, kültürsüzlük ve aşırı radikal sol, sosyalist düşünceye sahip olmaları. İşte bunu biz mecliste görüyoruz." dedi.

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davaya değinen Destici, şöyle devam etti:

"Biz hukuk dışı bir şey istemiyoruz. Anayasa Mahkemesinden, adalet, hukuk kurumlarımızdan isteğimiz şey 'Anayasa'ya göre karar verin, bu işi uzatmayın. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün partisi olmaz, Türkiye'de olamaz, buna müsaade etmeyin' diyoruz. Biz, herkesin fikrine, düşüncesine, etnik kökenine, inancına saygılıyız, burada bir problem yok. Herkes siyasi parti kurabilir, siyaset yapabilir, meclise girebilir. Her türlü siyaset yapma ya da fikrini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Sadece bizim değil bütün ileri demokrasilerin, dünya devletlerinin kırmızı çizgisi terör, şiddet, vatana ve millete ihanettir. Bunu yapan dünyanın hiçbir yerinde siyasi parti kimliği taşıyamaz, Türkiye'de de taşımamalıdır. Şimdi diyorlar ki 'Kapatırsak yenisi açılır, şu kadar oy veren var', açılmaz kardeşim açılmaz. Terör örgütünün partisi niye açılsın ki bir kere daha? İspanya'da, İngiltere'de açıldı mı? Amerika'da, Almanya'da, Hollanda'da açılıyor mu? Açılmaz."

Destici, terörle bağlantısı olanlara siyasi parti kurdurulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Biz vatandaşın oyuna saygılıyız ama devlete, Anayasa Mahkemesine, Yüksek Seçim Kuruluna, devletin kurumlarına düşen terör örgütünün partisini milletin önüne tercih olarak koymamalı, pusulada yer almamalıdır." ifadesini kullandı.

- "Çocuklar, kadınlar bize Allah'ın emanetidir"

Haksız kazanca karşı zincir marketlere yönelik denetimler yapıldığını anımsatan Destici, çalışmanın devam etmesinden yana olduklarını dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, değerleri önceleyen bir siyasi parti olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Küçük yaşta çocuklarımıza tacizi, tecavüzü, cinsel istismarı kim yapıyorsa Allah onun belasını versin. Kim buna göz yumuyorsa da biz bunu kabul edemeyiz. Çocuklar, kadınlar bize Allah'ın emanetidir. Bu konuyu istismar ediyorlar. Kim istismar ediyor? PKK'nın siyasi partisi HDP. Peki onlar dağa kaçırılan 9, 10, 11 yaşındaki kız çocuklarının başlarına gelenlerden bahsediyorlar mı? Bahsetmiyorlar. Ama konu vakıf, dernek, din, cemaat, tarikat olunca üzerinden İslam'a, dinimize, kültürümüze saldırıyorlar. Kim bahsediyor? CHP'nin saydığımız milletvekilleri. Kendi partilerinin içindeki tacizlerden, tecavüzlerden bahsetmiyorlar, onlara iki kelam etmiyorlar. Bu ya da benzer meseleler üzerinden İslam'a, Müslümanlara, Müslümanların derneklerine, vakıflarına, önemli şahsiyetlerine saldırmak da kimsenin haddi ve hakkı değildir. Eğer samimiyseniz gelin cezaları arttıralım, idam cezasını getirelim. Niye 'evet' demiyorsunuz? Sadece tribünlere oynuyorlar. Bizler, sizler gibi samimi değiller. Asla onun acısını yüreklerinde taşıdıklarına da inanmıyorum. Meclisin arkasında, kulisinde bir araya geldiklerinde bunun dalgasını bile geçiyorlardır. Asla yürekleri acımıyor, sızlamıyor, sadece istismar ediyorlar. Tacize, tecavüze, istismarın her türlüsüne karşıyız, kim yapıyorsa onun karşısındayız."

Destici, başörtüsüyle ilgili TBMM'ye sunulan Anayasa değişikliği teklifine "evet" diyeceklerini belirterek, "Şimdi göreceğiz Kılıçdaroğlu, bakalım başörtüsü serbestliği konusunda ne kadar samimisin? Bakalım senin grubunun, İYİ Parti'nin, Sayın Akşener'in, Saadeti'dir, DEVA'sıdır Geleceği'dir Demokrat Partisi'dir o altılı masadaki muhafazakar, milliyetçi ya da maneviyatçı olduğunu söyleyen 5 siyasi partinin tavrı ne olacak göreceğiz. İşte bu bir turnusol kağıdı. Anayasa değişikliği teklifine 'evet' mi 'hayır' mı diyecekler onu da göreceğiz. Ama biz şimdiden 'evet' diyoruz ve diyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Programın ardından Destici, 5 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti, şehidin babası Ali Duman ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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