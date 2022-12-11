Hatay'da "2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" sona erdi

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HATAY (AA) - Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" sona erdi.

Reyhanlı Kaymakamlığı ve belediyesi, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öncülüğünde düzenlenen etkinlikler kapsamında Cemil Meriç Kültür Evi'nde yazarlar ve şairler sanatseverlerle bir araya geldi.

26 Kasım'da başlayan etkinlikler, 100 yayın evi ve 50 yazara ev sahipliği yaptı.



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