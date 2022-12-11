Adana'da kestiği ağaç üzerine düşen kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akkaya Mahallesi Cevizlidere mevkisindeki ormanlık alanda, Mustafa Gıdı'nın (54) üzerine kestiği ağaç düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gıdı'nın öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından Gıdı'nın cenazesi, Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.









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