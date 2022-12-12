Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Celal Kayrak (21) idaresindeki 52 EL 341 plakalı otomobil, Güzpınarı-Göbelli yolunda dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil, bulunduğu yerden ekiplerce çıkarıldı.









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