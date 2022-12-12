Adana'da otelin terasında çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'da otelin terasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki otelin terasında yangın çıktığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Depo olarak kullanıldığı belirtilen terasta hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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