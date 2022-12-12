Adana'da avlanan 57 saka kuşu doğaya salındı

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ADANA (AA) - Adana'da avlanan 57 saka kuşu doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda saka kuşu satan bir kişi ile Karaisalı ilçesi kırsalında saka kuşu avlayan üç kişiyi yakaladı.

Ekipler, dört kişiye toplamda 88 bin 964 lira ceza uyguladı.

Ele geçirilen 57 saka kuşu da doğaya salındı.

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