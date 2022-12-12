Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde gece vakti sokakta sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.E.M'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.E.M. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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