Adana'da hastane müdürü silahlı saldırıda yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Hastane morgunun önünde bekleyen Kamil Önder'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Bacağından yaralanan Önder, hastanede tedaviye alındı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.