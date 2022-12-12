Adana'da kanadı ipe dolanmış yaralı yarasa tedaviye alındı

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ADANA (AA) - Adana'da kanadı ipe dolanmış halde bulunan yaralı Mısır meyve yarasası, tedavi altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde ipe dolanmış yarasa bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kanadına ip dolanmış haldeki Mısır meyve yarasasını, ipi keserek kurtardı ve ardından besledi.

Kanadında yara oluştuğu belirlenen yarasa, tedaviye alındı.

Yarasa, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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